Vaticano: Papa, custodire la vita sempre

- Si celebra oggi la Giornata per la vita, sul tema 'Custodire ogni vita'. Lo ricorda a margine dell'Angelus Papa Francesco che afferma: "Questo appello vale per tutti, specialmente per le categorie più deboli: gli anziani, i malati, i bambini a cui si impedisce di nascere. Mi unisco ai vescovi italiani per promuovere la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Ogni vita va custodita. Sempre", conclude il Pontefice. (Civ)