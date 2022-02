Centrodestra: Rauti (Fd'I), no a lezione da chi governa con Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Bisogna scegliere da che parte stare. Chi governa con Pd e M5s non può dare lezioni sul centrodestra. Per essere credibile sono necessari paletti fermi sui valori". Così il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni del Tg2. "Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono sempre stati coerenti e per questo da noi può partire la ricostruzione del centrodestra, che è l'orientamento politico maggioritario nella nostra Nazione", aggiunge.(Rin)