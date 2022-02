Algeria: presidente Tebboune, prevenzione e lotta a estremismo per sconfiggere terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo può essere sconfitto soltanto attraverso la lotta contro i gruppi estremisti e la prevenzione. E' quanto afferma il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in un messaggio letto dal ministro degli Esteri, Ramtane Lamamra, in occasione del vertice dell'Unione africana in corso ad Addis Abeba, in Etiopia. Tebboune ha chiesto un approccio basato sulla lotta contro i gruppi estremisti, sugli sforzi di prevenzione e deradicalizzazione per vincere la battaglia contro il terrorismo e l'estremismo violento in tutto il Paese e nel continente africano. "L'Algeria ha sempre sollecitato un approccio globale e integrato nelle strategie da attuare, per meglio comprendere e combattere il terrorismo e la criminalità a livello nazionale e internazionale", ha precisato. Lo riferisce l'agenzia di stampa algerina "Aps". Tebboune ha aggiunto: “Il mio Paese ha proposto nel corso del 2021 un nuovo approccio africano, atto a inquadrare e stimolare la prevenzione e la lotta contro questo flagello". Questo nuovo approccio africano proposto dall'Algeria consiste, ha spiegato, nel "dare nuovo slancio allo sforzo collettivo per prevenire e combattere il terrorismo e l'estremismo violento, tenendo conto della situazione di instabilità nella regione sahelo-sahariana e dell'aggravarsi della minaccia terroristica e altre minacce correlate in diverse regioni del continente". Questa nuova visione, ha precisato il capo dello Stato, si basa "su una serie di proposte volte a rafforzare gli sforzi collettivi degli Stati africani e i meccanismi dell'Unione africana nella lotta al terrorismo". Inoltre, mira a "rivitalizzare le istituzioni e rafforzare i meccanismi dell'Unione africana per combattere questo fenomeno transfrontaliero e pericoloso, integrando nuovi concetti, mezzi e risorse di natura normativa e operativa al fine di migliorare l'azione africana". (Ala)