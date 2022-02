© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il credo che il governo abbia chiaro che la continuità della legislatura non è in discussione". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più", su Rai3. "Mario Draghi - ha aggiunto - è tra le figure più autorevoli in Europa, e la sua conferma è vista da Bruxelles come una chance di andare avanti con il programma".(Rin)