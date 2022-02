India: Lata Mangeshkar, funerali di Stato e due giorni di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funerali di Stato e due giorni di lutto nazionale, oggi e domani, per la cantante indiana Lata Mangeshkar. La Regina della melodia, come era chiamata, è morta oggi all’eta di 92 anni al Breach Candy Hospital di Mumbai, dove era stata ricoverata l’8 gennaio per Covid-19. Le più alte cariche dell’India le hanno reso omaggio. Il presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, ha definito la sua scomparsa “straziante” per milioni di persone e il primo ministro, Narendra Modi, ha ricordato la “varietà di emozioni” che ha saputo suscitare e “le transizioni del mondo del cinema indiano” che ha accompagnato. Mangeshkar, infatti, nata nel 1929, iniziò la sua carriera a Bollywood giovanissima e in 60 anni ha inciso canzoni per più di mille film. Il premier Modi si è recato a Mumbai per la cerimonia funebre e ha deposto dei fiori al Shivaji Park, dove l’artista sarà cremata.(Inn)