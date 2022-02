Ucraina: consigliere presidenza, possibilità soluzione diplomatica con Russia maggiore rispetto a conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di risolvere le crescenti tensioni con la Russia attraverso la diplomazia rimane maggiore di quella di un conflitto. Lo ha affermato oggi il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, rilevando come gli Stati Uniti abbiano avvertito che Mosca sta intensificando i preparativi per un'invasione. "Una valutazione onesta della situazione suggerisce che la possibilità di trovare una soluzione diplomatica per la riduzione dell'escalation è ancora sostanzialmente superiore alla minaccia di un'ulteriore escalation", ha affermato il consigliere presidenziale.(Rum)