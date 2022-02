Scuola: assessore Partecipazione Roma, promuovere alleanza, irresponsabili manganelli e chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla buona amministrazione dobbiamo promuovere un Patto con la cittadinanza, per Roma. Un Patto con tutte le forze vitali e socialmente responsabili, dell'economia, della cultura, delle scuole e delle università, del Terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato, dei movimenti. Roma Bene Comune è il claim, la partecipazione decisionale è lo strumento privilegiato, l'idea della ricucitura dei territori e delle comunità locali contrastando le disuguaglianze per come riassunta nell'idea dei 15 minuti è il terreno sostanziale e privilegiato d'incontro". È quanto dichiarato da Andrea Catarci, assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale in occasione dell'evento "TrasformAzioni" organizzato da Sinistra civica ecologista. (segue) (Com)