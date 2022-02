Scuola: assessore Partecipazione Roma, promuovere alleanza, irresponsabili manganelli e chiusure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella rete di alleanze sociali, insieme a quelle coi soggetti ricordati prima e con le 'componenti interne' all'amministrazione - lavoratori, sindacati, aziende pubbliche - non può e non deve mancare quella con le nuove generazioni e in particolare con il mondo studentesco. In una delle puntate della serie Tv coreana appena arrivata in Italia, 'Non siamo più vivi', un gruppo di studentesse e studenti assediati su un tetto dagli zombies si chiede cosa significhi la sigla Sos. Alla risposta 'niente' di uno, un altro si altera affermando che qualcosa deve significare e che purtroppo non avendo Internet non possono approfondirlo. Ecco, la figura studentesca è quella che più di altre pone domande e più di altre alza la voce per essere ascoltata e ottenere confronto e risposte. Rispondere con manganelli e chiusure è da irresponsabili oltre che da cinici", conclude. (Com)