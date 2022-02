Iraq: la Corte suprema sospende la candidatura di Zebari alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema irachena ha sospeso la candidatura di Hoshyar Zebari, alla presidenza. Lo riferisce l'agenzia di stampa irachena "Shafaq". In una nota, la Corte ha affermato che i parlamentari Ali Turki Jassoum, Dilan Ghafour Salih, Karwan Ali Yarwis e Karim Shakour Mohammad hanno chiesto di procedere legalmente contro il presidente del parlamento iracheno, Mohammad al Halboosi, per aver annunciato l'elenco dei candidati alla presidenza che include Zebari. Secondo i deputati, infatti, la candidatura di Zebari viola la Costituzione perché risulta coinvolto in casi di presunta corruzione. Domani, 7 febbraio, è attesa la sessione del parlamento per votare il nuovo capo dello Stato.(Res)