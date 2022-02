Cina-Kirgizistan: Xi riceve Japarov, colloquio su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Japarov, prosegue la nota, ha dichiarato il suo sostegno all’espansione della cooperazione in vari campi tra cui quello ferroviario, nell’ambito della Nuova via della seta o Belt and Road Intiative (Bri). Il leader di Bishkek ha assicurato un ambiente favorevole per i commerci. Japarov, inoltre, si è detto onorato per la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici; ha ringraziato la Cina per il sostegno al suo Paese e a sua volta ha assicurato che il Kirghizistan sosterrà Pechino nella salvaguardia dei suoi interessi fondamentali. Con Japarov Xi ha concluso la serie di colloqui con i presidenti dei Paesi dell’Asia centrale, dopo aver incontrato ieri Kassym-Jomart Tokayev del Kazakhstan, Gurbanguly Berdimuhamedow del Turkmenistan, Emomali Rahmon del Tagikistan e Shavkat Mirziyoyev dell’Uzbekistan. (Cip)