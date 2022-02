Pnrr: Gentiloni, opinione pubblica non ancora consapevole, severità per raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' l'anno in cui si mette in movimento una macchina di estraordinari cambiamenti" ma l'opinione pubblica "non è ancora consapevole della posta in gioco. Anche in altri Paesi. Ma siamo di fronte ad un'occasione che non avremo di nuovo". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più", su Rai3 parlando del Pnrr. "Ci vuole severità nel raggiungere obiettivi di spesa", ha aggiunto. (Rin)