Bulgaria: Covid, seconda esperti il picco della quinta ondata è stato ormai superato

- In Bulgaria sembra essere stato superato il picco della quinta ondata del coronavirus. Lo ha affermato l'epidemiologa Mira Kozhuharova nel corso di un intervento per l'emittente "Nova Tv": "Al momento, pare che il picco della quinta ondata sia passato. C'è una diminuzione nella percentuale di casi positivi e di contagi", ha detto l'esperta, chiarendo che "la situazione va migliorando". "Dalla scorsa domenica, la percentuale dei tamponi positivi ha cominciato a calare", una dinamica "che da motivi di soddisfazione". L'emergenza non è però conclusa, ha aggiunto Kozhuharova, spiegando che ora "è necessario concentrarsi sulle terapie intensive". (Seb)