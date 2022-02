Egitto: ministro degli Esteri, "intensi incontri" con omologhi dell'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, sta tenendo diversi incontri a margine della sua partecipazione al vertice dell'Unione africana (Ua), in corso nella capitale etiope, Addis Abeba. Lo ha affermato l'ambasciatore Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Affari esteri egiziano, in un comunicato stampa. Shoukry ha tenuto incontri bilaterali con l'omologo palestinese, Mohammad Shtayyeh, la senegalese Aissata Tall Sall, l'angolano Tete Anonio, il somalo Abdisaid Muse Ali. E ancora il ministro degli Esteri del Madagascar, Patrick Rajoelina, e il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, con cui ha discusso di una serie di temi della cooperazione bilaterale e di questioni di comune interesse. Shoukry ha anche tenuto un ampio incontro con il vicesegretario generale delle Nazioni Unite, Amina Mohamed, il segretario esecutivo della Commissione delle Nazioni Unite per l'Africa, Vera Songwe, e il sottosegretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale dell'Unione africana Hanna Serwaa. Il ministro degli Affari esteri ha fatto anche un intervento sullo stato della pace e della sicurezza nel continente africano durante gli incontri della trentacinquesima sessione del vertice dell'Unione africana. La missione permanente d'Egitto presso l'Unione africana ad Addis Abeba ha anche lanciato il primo tavolo di discussione presso la sede dell'Ua nell'ambito dei preparativi in corso in Egitto per ospitare la conferenza sul clima Cop27, prevista a novembre a Sharm el Sheikh. (Cae)