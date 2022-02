Ue: Gentiloni, necessario superare contrapposizione nord-sud su debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa non si deve continuare a seguire "la logica dei meridionali spendaccioni, dei settentrionali frugali”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più", su “Rai3”. Il debito va ridotto, perché è un’idea sbagliata, ma la riduzione “non deve uccidere la crescita, deve essere realistica e graduale”, ha rilevato Gentiloni. La Commissione Ue sta lavorando per presentare una proposta di riforma, forse pronta per la primavera, ha proseguito. In questo contesto, l’incontro proposto sul tema dal presidente francese Emmanuel Macron “delineerà la scena”. “Basta con la contrapposizione nord-sud, partiamo dalle necessità che abbiamo, quella di un enorme mole di investimenti per la transizione climatica e la competitività dell’Ue”, per non restare indietro rispetto a Usa e Cina, ha detto ancora Gentiloni. (Res)