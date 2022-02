M5s: Spadafora, passo indietro di Di Maio per il bene del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio "ha fatto in queste ore un gesto di aiuto al dibattito interno. Si è dimesso e ha cercato di dire: favoriamo questo confronto. Non è la prima volta che fa un passo indietro per il bene della comunità del M5s". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport e deputato del M5s, a "Mezz'ora in più" su Rai3, commentando le dimissioni del ministro degli Esteri dal comitato di garanzia del movimento. "Quando nel 2018 ci siamo ritrovati con una maggioranza incerta per il governo sarebbe bastata una telefonata o un incontro con Berlusconi per avere Di Maio a Chigi, cosa che lui non fece", ha ricordato l'esponente del M5s(Rin)