Capo Verde: ufficializzata ratifica adesione Area di libero scambio continentale africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica di Capo Verde è il 41mo Stato a depositare lo strumento di ratifica dell’accordo istitutivo dell’Area di libero scambio continentale africana (Afcfta). Lo riferisce un comunicato dell’Unione africana (Ua). L’accordo è stato ratificato da 54 Paesi e ratificato da 41. I Paesi firmatari si sono impegnati a eliminare in 13 anni il 97 per cento delle tariffe sulle merci. Per i servizi, invece, sono state individuate cinque aree prioritarie di liberalizzazione sulle quale sono state presentate proposte dagli Stati e dalle parti non statali: imprese, comunicazione, finanza, trasporto e turismo. L’area di libero scambio, istituita nel 2018, conta 1,3 miliardi di abitanti e ha un prodotto lordo complessivo di 3.400 miliardi di dollari.(Res)