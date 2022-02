Quirinale: Spadafora (M5s), su Belloni Di Maio non ha creato problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Belloni non è stato Di Maio a creare problemi". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport e deputato del M5s, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Ci sono stati una serie di eventi. Salvini ha detto che si pensava a un presidente donna, poi ho visto una rincorsa di Conte a voler arrivare a mettere il cappello su questa ipotesi - ha spiegato -. Si intuisce che il nome potrebbe essere quella di Belloni ed è partita una raffica di no, da Renzi, a parte del Pd e FI. Alla fine è arrivato Di Maio che ha detto: 'Peccato, ci stiamo bruciando un nome poteva essere occasione giusta", ha spiegato Spadafora. (Rin)