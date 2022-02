Vaticano: Papa, mutilazioni genitali femminili umiliano dignità donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco al termine dell'Angelus ricorda la Giornata contro le mutilazioni genitali femminili. "Sono circa 3 milioni le ragazze che ogni anno subiscono tale intervento spesso in condizioni molto pericolose per la loro salute". Sottolinea Bergoglio ricordando che "questa pratica, purtroppo diffusa in diverse regioni del mondo, umilia la dignità della donna e attenta gravemente alla sua integrità fisica". (Civ)