Svizzera: presidente Cassis spinge per rilanciare negoziati economici con Ue

- Il presidente svizzero Ignazio Cassis vuole rilanciare i negoziati con l'Unione europea cercando un'intesa sul nuovo pacchetto di accordi bilaterale. Cassis ha parlato al quotidiano "SonntagsZeitung", aggiungendo che la Confederazione deve avvicinarsi all'Ue, dopo il fallimento dei colloqui in materia economica dello scorso anno. Il presidente, che è anche ministro degli Esteri, ha affermato che il governo svizzero sta ora lavorando per nuovi colloqui con l'Ue. "In Consiglio federale, stiamo attualmente definendo il quadro per un eventuale pacchetto o un'agenda di colloqui", ha detto Cassis, citando l'elettricità e l'energia come possibili temi dell'accordo. Ci sono inoltre molte possibilità di cooperazione "nei settori della salute, della ricerca, dei media o della cultura, attraverso le quali possiamo approfondire le relazioni". Cassis ha poi aggiunto che in un mondo tripolare formato da Stati Uniti, Russia/Cina e Ue, "la pressione sulla Svizzera per coltivare relazioni più profonde con l'Europa aumenterà. Perché l'Ue è la più vicina a noi economicamente, ideologicamente e socialmente". (Geb)