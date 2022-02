Iran: premier Israele, accordo sul nucleare non aumenterà la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo sul nucleare iraniano, per il quale sono in corso i negoziati a Vienna, non aumenterà la stabilità nella regione. E' questo il messaggio lanciato dal primo ministro di Israele, Naftali Bennett, durante la riunione del governo. "La nostra posizione è nota e chiara: un accordo, secondo i termini noti, danneggerà la capacità di affrontare il programma nucleare. Chi pensa che un accordo aumenterà la stabilità, si sbaglia. Ritarderà temporaneamente l'arricchimento, ma tutti noi della regione pagheremo per questo un prezzo pesante e sproporzionato", ha affermato. Bennett ha ribadito che "la più grande minaccia contro lo Stato di Israele è l'Iran. Come governo, siamo responsabili della gestione del programma nucleare iraniano e, naturalmente, stiamo monitorando i colloqui". Facendo riferimento agli attacchi dei ribelli sciiti e filo-iraniani Houthi, Bennett ha aggiunto: "In queste ultime settimane, proprio durante i negoziati, l'Iran sta aumentando la sua aggressività e ricorre ripetutamente al terrorismo nella regione, come tutti avete visto. È così che si conduce il negoziato, alla maniera di Teheran". (Res)