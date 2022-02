Vaticano: Papa ricorda Rayan, grazie al Marocco per aver tentato di salvarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco al termine dell'Angelus ricorda il piccolo Rayan. "Grazie al popolo del Marocco – dice Bergoglio – che si è stretto attorno a Rayan e alla sua famiglia in queste giornate frenetiche per salvare la vita del bambino di cinque anni caduto in un pozzo". Quel popolo, dice Francesco, "ci mostra cosa siano i santi della porta accanto". Tra le testimonianze positive il Pontefice cita anche il paese del Monferrato che ha agito all'unisono per riportare a casa un giovane immigrato ghanese che, malato di cancro, aveva come unico desiderio quello di morire tra le braccia del padre. "Siamo abituati a leggere sui media tante cose brutte, ma io vorrei oggi menzionare due cose belle: una è dal Marocco, dove tutto un popolo si è stretto per salvare Rayan, lavorando per salvare un bambino", prosegue il Papa, ricordando che "ce l'ha messa tutta. Purtroppo non ce l'ha fatta". L'altra testimonianza arriva dal Monferrato. "John, un ragazzo ghanese di 25 anni, migrante, con tutte le sofferenze che ha passato per arrivare – racconta il Papa – Alla fine si è sistemato, ha iniziato a lavorare in una azienda vinicola, e poi si è ammalato di un cancro terribile, era in fin di vita. Quando gli hanno detto la verità ha detto 'vorrei tornare a casa ad abbracciare il mio papà prima di morire', e quel paese del Monferrato ha fatto una raccolta e, imbottito di morfina, lo hanno messo su un aereo per morire nelle braccia del papà. Oggi, in mezzo a tante brutte notizie ci sono tanti santi della porta accanto. Grazie di queste testimonianze che ci fanno bene", conclude il Pontefice. (Civ)