Cina-Polonia: colloquio Xi-Duda, logistica al centro della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi l’omologo della Polonia, Andrzej Duda, in visita a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali, che si sono aperte l’altro ieri, 4 febbraio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Xi, si legge nella nota, ha ringraziato Duda per il suo viaggio, una promessa mantenuta a distanza di anni e in una situazione internazionale mutata, a dimostrazione di una solida amicizia e dell’adesione allo spirito olimpico. Il leader cinese ha quindi manifestato la volontà di Pechino di collaborare per lo sviluppo ulteriore delle relazioni bilaterali, sulla base del rispetto e del sostegno reciproco sulle questioni di interesse centrale. Le due parti, secondo Xi, dovrebbero allineare ulteriormente le loro strategie di sviluppo, anche nell’ambito dell’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Intiative (Bri), della cooperazione tra la Cina e i Paesi dell’Europa centrale e orientale (Peco), formato di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario, nonché del piano polacco di ripresa dalla crisi pandemica. (segue) (Cip)