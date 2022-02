Cina-Polonia: colloquio Xi-Duda, logistica al centro della cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dei trasporti e della logistica è tra le aree specificamente indicate per elevare la cooperazione pragmatica bilaterale a un nuovo livello: la Cina, ha detto Xi, è pronta a contribuire alla costruzione dell’hub logistico polacco e ad aiutare la Polonia a diventare uno snodo chiave della catena di approvvigionamento Cina-Europa. La Cina, inoltre, è disposta a continuare a espandere le importazioni di prodotti agricoli e alimentari polacchi e, al tempo stesso, a collaborare per stabilire in Polonia un mercato all’ingrosso per i prodotti agricoli Cina-Peco. Le imprese cinesi sono pronte a investire in Polonia e si aspettano un ambiente di investimento non discriminatorio. (segue) (Cip)