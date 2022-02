Cina-Polonia: colloquio Xi-Duda, logistica al centro della cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duda ha espresso soddisfazione per come la partnership strategica globale Polonia-Cina si è sviluppata in vari campi negli ultimi anni e ha auspicato un ulteriore sviluppo, sottolineando che Varsavia attribuisce una grande importanza alla cooperazione economica con Pechino. Il presidente polacco ha invitato le imprese cinesi a investire in Polonia, sottolineando il ruolo del Paese come porta di accesso all’Europa per la Cina. Duda ha ribadito il suo impegno anche nella cooperazione Cina-Peco nonché per lo sviluppo delle relazioni tra la Cina e l’Unione europea. Infine, ha ringraziato il governo cinese per le forniture mediche durante la pandemia di coronavirus. (Cip)