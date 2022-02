Foggia: Lamorgese, al lavoro per contrastare crimine e garantire sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni ad Alto Impatto finora eseguite hanno consentito l’identificazione di 43.519 persone con l’arresto di 59. Sono stati controllati 22.068 veicoli, 72 quelli sequestrati, 606 le perquisizioni effettuate e 13 le armi sequestrate. L’attenzione delle Forze di polizia è stata rivolta ai luoghi di abituale frequentazione dei pregiudicati ed alle piazze di spaccio. Sono state eseguite perquisizioni in edifici nella disponibilità di pregiudicati e rastrellamenti in zone di campagna ed ispezioni in box e casolari abbandonati, spesso utilizzati dalla criminalità per occultare ordigni, armi e droga. (Rin)