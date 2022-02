Roma: controlli in città e provincia, 46 persone multate e chiusi due esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma, volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel corso delle verifiche, che hanno riguardato sia il centro della Capitale che tutta l’area metropolitana, sono state sanzionate 46 persone e chiusi temporaneamente due esercizi commerciali. Nello specifico i militari della Compagnia Roma Parioli, durante i controlli effettuati presso il piazzale dello scalo ferroviario Roma- Tiburtina, le fermate metropolitane Tiburtina e piazza Bologna, hanno sanzionato il dipendente di un bar poiché non ha controllato la certificazione verde di un avventore. I carabinieri hanno accertato che il cliente in quel momento ne era sprovvisto ed hanno fatto scattare anche a lui la sanzione amministrativa di 400 euro. Per il titolare dell’esercizio commerciale i militari hanno notificato la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di un giorno. (segue) (Rer)