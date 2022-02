Roma: controlli in città e provincia, 46 persone multate e chiusi due esercizi commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, ad esito degli accertamenti effettuati presso 14 attività commerciali della zona, hanno sanzionato il titolare di un negozio di gastronomia, situato nei pressi di via Boccea, per non aver esposto all'ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse. In tale contesto è stata sanzionata anche un’avventrice poiché non indossava alcun dispositivo di protezione individuale. Nei pressi di via Forte Boccea, un cittadino del Bangladesh di 41 anni, titolare di un minimarket, già recidivo, è stato sorpreso nuovamente dai militari privo di "green pass" all’interno del locale. I Carabinieri hanno fatto scattare la la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per cinque giorni. (segue) (Rer)