Roma: controlli in città e provincia, 46 persone multate e chiusi due esercizi commerciali (3)

- Nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, i carabinieri della Compagnia di Tivoli, in tre diverse attività, hanno eseguito verifiche presso i capolinea dei bus e presso gli esercizi commerciali. In totale sono state identificate complessivamente 248 persone, molte appena scese dai bus in arrivo dalla Capitale, 25 delle quali sono state sanzionate per mancato utilizzo della prevista mascherina Ffp2 e altre 23 sanzionate per mancato possesso del Green pass. A Monterotondo, i militari hanno sanzionato una donna di 60 anni a bordo di un autobus diretto a Fonte Nuova, poiché risultata priva di certificazione verde. I carabinieri di Ciampino hanno sanzionato un dipendente di un negozio di generi alimentari, anche lui sorpreso senza certificazione verde. Per lui è scattata la sanzione di 600 euro. Nell’area del litorale sud della Capitale, i carabinieri della Compagnia di Anzio, nel corso dei controlli hanno identificate 85 persone ed effettuate verifiche a 15 esercizi commerciali che hanno portato al sanzionare due persone, poiché al momento del controllo erano sprovviste della mascherina obbligatoria. (Rer)