Ucraina: diplomatico russo denuncia "follia" dei Paesi occidentali su ipotetica invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le speculazioni dei Paesi occidentali circa una potenziale invasione russa dell'Ucraina sono "una follia". Lo ha affermato il vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unitie, Dmitrij Polyanskij, rispondendo alle accuse fatte da alti funzionari Usa sulla base di analisi di intelligence non rivelate. "Continuano la pazzia e l'allarmismo", ha rilevato Polyanskij, secondo cui le affermazioni secondo cui la Russia potrebbe prendere il controllo di Kiev sono paragonabili a uno scenario in cui gli Usa facessero lo stesso con Londra, "causando 300 mila morti fra i civili". "Sembrerebbe giusto agli americani e ai britannici? E' sbagliato come lo è per i russi e gli ucraini", ha scritto il diplomatico su Twitter. (segue) (Rum)