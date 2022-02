Ucraina: diplomatico russo denuncia "follia" dei Paesi occidentali su ipotetica invasione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una seduta a porte chiuse tenuta giovedì, alti funzionari dell'amministrazione Usa hanno presentato informazioni in base a cui l'esercito russo avrebbe già radunato il 70 per cento delle forze necessarie per portare a termine un'invasione dell'Ucraina. In base alle ricostruzioni della sessione, durata circa sei ore, i funzionari hanno avvertito della possibilità che il Cremlino scelga l'opzione "più aggressiva" e tenti di circondare rapidamente e prendere il controllo di Kiev, rimuovendo dalla posizione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'invasione potrebbe provocare un'enorme crisi di rifugiati nel continente europeo, con milioni di persone in fuga dall'Ucraina. Le immagini satellitari, le comunicazioni tra le forze russe e le immagini dell'equipaggiamento russo in movimento mostrerebbero come Mosca abbia messo in campo tutto ciò di cui avrebbe bisogno per intraprendere quella che secondo i funzionari costituirebbe la più grande operazione militare terrestre in Europa dal 1945. L'allarme è stato lanciato anche sugli enormi costi umani in caso di un'invasione completa, inclusa la morte potenziale di un numero fra 25 mila e 50 mila civili, da 5 mila a 25 mila membri dell'esercito ucraino e da tremila a 10 mila membri dell'esercito russo. (Rum)