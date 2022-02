Israele: Unione africana sospende lo status di Paese osservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana (Ua) ha sospeso all'unanimità la decisione di concedere lo status di osservatore a Israele e ha deciso di formare una commissione per discutere la questione. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". La decisione è stata presa durante il vertice dell'Ua in corso ad Addis Abeba. Lo scorso luglio, l'Ua aveva concesso a Israele lo status di Paese osservatore. La decisione aveva suscitato indignazione in tutto il continente. (Res)