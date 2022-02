Roma: controlli a tappeto a San Lorenzo e Trastevere, chiusi due locali e uno multato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo svolgimento del servizio, sono state controllate 116 persone con relativi green pass, e controllati e chiusi due esercizi commerciali rispettivamente per 4 e 2 giorni. Tredici controlli a esercizi pubblici e verificato il rispetto dell'ordinanza comunale per la chiusura dei minimarket alle ore 22. Durante lo svolgimento del servizio si sono verificati alcuni episodi predatori, ma grazie al tempestivo intervento degli agenti del commissariato e delle volanti 2 persone sono state ritenute altamente indiziate di aver commesso le rapine. Uno è stato arrestato e l'altro denunciato a piede libero. In zona Trastevere, invece, i poliziotti del commissariato hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, nel corso del quale hanno controllato 225 persone e sanzionato un locale per la presenza di un avventore senza green pass. Anche in questa circostanza grazie alla presenza delle forze dell'ordine un cittadino marocchino è stato tempestivamente individuato dopo aver rapinato una donna di un cellulare. (Rer)