Cina-Singapore: incontro presidenti, focus su sviluppo verde e innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi l’omologa di Singapore, Halimah Yacob, in visita a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali, che si sono aperte l’altro ieri, 4 febbraio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Xi, si legge nella nota, ha ricordato la sua visita del 2015 nella città-Stato, osservando che da allora la fiducia si è rafforzata e la cooperazione pratica si è ampliata e auspicando una crescita ulteriore delle relazioni, attraverso il miglioramento della pianificazione e le sinergie tra le rispettive strategie di sviluppo. Xi ha anche sottolineato che Singapore è stata molto coinvolta nel processo di riforma e apertura della Cina, anche attraverso il meccanismo di cooperazione tra amministrazioni locali. Il leader cinese ha indicato nello sviluppo verde, nell’economia digitale, nelle città intelligenti e nell’innovazione tecnologica gli spazi per far crescere la cooperazione. Ha citato, inoltre, l’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Intiative (Bri). (segue) (Cip)