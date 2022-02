Cina-Singapore: incontro presidenti, focus su sviluppo verde e innovazione tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Halimah, prosegue la nota, si è detta onorata della partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Pechino, per la quale si è congratulata. Per la presidente singaporiana la cooperazione con la Cina poggi su “basi molto solide”, sulle quali lavorare per un progresso “sostanziale” e a lungo termine. Come esempi virtuosi la leader ha citato il parco industriale di Suzhou e il progetto di città pianificata Tianjin Eco-City e ha detto di vedere positivamente il rafforzamento della cooperazione nello sviluppo verde, nell’economia digitale e nella promozione dell’integrazione regionale. (Cip)