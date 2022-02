Regno Unito: ex leader Conservatori Duncan Smith invita Johnson a "restare al suo posto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson deve rimanere al suo posto per affrontare lo scandalo "estremamente dannoso" relativo alle feste private a Downing Street e la crisi del caro vita vita "perché è sua responsabilità risolverli". Lo ha affermato oggi l'ex leader dei Conservatori, Iain Duncan Smith, partecipando al programma "Sunday Morning" della "Bbc". I ministri britannici devono "limitare le loro ambizioni", concedendo a Johnson il tempo di risolvere "le grandi, grandi crisi che stanno colpendo il governo", secondo Duncan Smith. Il deputato ha quindi spiegato che una competizione per la leadership dei Conservatori sarebbe destabilizzante al momento. In merito alla credibilità che Johnson dovrà recuperare dopo la crisi di queste settimane, Duncan Smith ha rilevato come "rispetto e fiducia vanno guadagnati, e quando li perdi, è un compito molto difficile recuperarli su tutta la linea". "Sarà un compito enorme", ha proseguito, ma "il governo e il primo ministro hanno deciso di provare a farlo”. (Rel)