Roma: Gualtieri, trovato macchina amministrativa ferma e situazioni critiche per scelte sbagliate

22 luglio 2021

- "Questo primo avvio di lavoro, ma eravamo preparati a questo, è stato difficile, intenso, che ha richiesto tantissimo impegno. Io cerco di evitare la retorica 'di quelli prima' e non abbiamo sprecato tempo ed energie ad accusare qualcuno, però stiamo dedicando molto tempo ed energie a rimettere in piedi situazioni che spesso abbiamo trovato in condizioni critiche sia dal punto di vista della macchina amministrativa lasciata a se stessa che da quello dell'effetto profondo che hanno lasciato molte scelte sbagliate". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo assemblea pubblica dal titolo "Decidiamo Insieme" nell'ambito della tre giorni "TrasformAzioni - i nostri primi 100 giorni" organizzata da Sinistra Civica Ecologista. (Rer)