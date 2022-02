Roma: Smeriglio, primi 100 giorni giunta Gualtieri, avanti così con ambizione di cambiare città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilanciamo la città, l'area metropolitana, usciamo dal provincialismo seguendo la strada dell'inclusione sociale, della transizione ecologica e digitale, della cultura e della partecipazione. Queste sono le sfide che ci attendono e che vanno dalla città di Roma all'Europa". Così Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D, a margine dell'evento Trasformazioni i nostri primi cento giorni di governo, organizzato da Sinistra Civica Ecologista Roma. "Scriviamo un nuovo patto di cittadinanza - aggiunge - redistribuendo potere e ricchezza per cambiare il modello di sviluppo. Uno sviluppo fondato su una nuova mobilità, servizi pubblici e di prossimità che tengano insieme i bisogni per una nuova idea di società. Governare non è solo amministrare: è accendere luci e motori per Roma. Un lavoro enorme ma con una coalizione plurale possiamo farcela".(Com)