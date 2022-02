Tunisia: presidente Csm, proseguiremo le nostre attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) proseguirà le sue attività, in attesa dello svolgimento della sessione plenaria. Lo ha detto oggi il presidente del Csm, Youssef Bouzakher, secondo quanto riferisce l'emittente "Mosaique Fm". Un video diffuso nella notte mostra il presidente della Tunisia, Kais Saied, che ha annunciato lo scioglimento del Csm, organismo indipendente preposto alla nomina dei giudici, accusandolo di essere prevenuto e al servizio di determinati interessi. In un video in cui Saied discute con alcuni ministri diffuso nella notte, Saied ha affermato: "Il Csm è un ricordo del passato da questo momento in poi". Saie ha accusato l'organismo di corruzione e di aver rallentato le procedure, comprese le indagini sugli omicidi di alcuni attivisti di sinistra nel 2013. Saied ha assicurato che lavorerà a un decreto provvisorio per riorganizzare la struttura del Csm. Secondo alcuni osservatori, la mossa prende di mira il partito islamista Ennahda. A partire dallo scorso 25 luglio, quando Saied ha sollevato dall'incarico il primo ministro e congelato i lavori del parlamento, progressivamente il capo dello Stato ha accentrato i poteri nelle sue mani. (Tut)