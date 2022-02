Romania: ministro Esteri Aurescu, attualmente nessun pericolo di conflitto con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non c'è pericolo che la Romania venga coinvolta in un conflitto militare con la Russia. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri romeno Bogdan Aurescu, nel corso di un intervento per l'emittente televisiva privata "Prima Tv". "Non è il caso di preoccupare i cittadini romeni in merito all'eventualità di venire trascinati in una guerra nelle nostre vicinanze", ha detto il ministro, pur rilevando che un'eventuale invasione russa dell'Ucraina "ci sarà una risposta che non piacerà agli abitanti della Federazione Russa". Si tratta "di una risposta della Nato da un lato, in maniera proporzionale, ma con un consistente consolidamento del Fianco orientale dell'Alleanza e, d'altra parte, la risposta è rappresentata da una reazione dell'Unione Europea, attraverso un pacchetto di sanzioni molto robusto e coerente", ha spiegato il ministro. (segue) (Rob)