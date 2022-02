Romania: ministro Esteri Aurescu, attualmente nessun pericolo di conflitto con la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni in questione sono “di natura economica, toccando l'area finanziaria e commerciale, oltre a sanzioni individuali nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo decisionale”. Questo pacchetto è "molto coerente" e "produrrebbe enormi conseguenze e gravi costi per la Federazione Russa", ha affermato ancora Aurescu. Il ministro ha aggiunto che "al momento esiste un ombrello di sicurezza estremamente potente, che fornisce tutte le possibili garanzie per la sicurezza e la stabilità della Romania, così come quelle dei suoi cittadini, vale a dire l'affiliazione alla Nato, oltre al fortissimo partenariato strategico con gli Stati Uniti ." (Rob)