Iran: segretario Consiglio sicurezza, necessarie decisioni politiche Usa per raggiungere accordo su nucleare

- Nonostante i limitati progressi nei colloqui a Vienna sul nucleare iraniano, "siamo ancora lontani dal raggiungere il necessario equilibrio negli impegni delle parti". Lo ha scritto su Twitter Ali Shamkhani, il segretario del Consiglio per la sicurezza dell'Iran. "Le decisioni politiche a Washington sono requisiti per l'equilibrio degli impegni per raggiungere un buon accordo", ha aggiunto. Le dichiarazioni di Shamkhani giungono in seguito alla decisione di Washington di allentare parte delle sanzioni contro l'Iran per consentire ai Paesi di cooperare con l'Iran su progetti nucleari civili. Dopo l'annuncio dei media statunitensi sull'allentamento delle sanzioni, Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato, ha precisato su Twitter: "Non abbiamo fornito un allentamento delle sanzioni alll'Iran e non lo faremo a meno che Teheran non ritorni ai suoi impegni nell'ambito dell'accordo. Abbiamo fatto esattamente quello ciò che ha fatto l'ultima amministrazione: consentire ai nostri partner internazionali di affrontare la crescente non proliferazione nucleare e i rischi per la sicurezza in Iran". (segue) (Res)