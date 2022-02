Iran: segretario Consiglio sicurezza, necessarie decisioni politiche Usa per raggiungere accordo su nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 febbraio, il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir Abdollahian, ha detto che la decisione degli Stati Uniti di allentare alcune sanzioni sull'Iran dimostra "buona volontà", "ma non è abbastanza". "Gli statunitensi devono mostrare la loro buona volontà nelle azioni e in modo obiettivo. La buona volontà in pratica significa che qualcosa di tangibile deve accadere sul campo", ha aggiunto. Abdollahian ha proseguito: “La rinuncia ad alcune sanzioni può, nel vero senso della parola, essere segno della loro buona volontà. Gli statunitensi ne parlano e dovremmo sapere che qualunque cosa accada sulla carta è buona, ma non è abbastanza". Il capo della diplomazia iraniana è intervenuto anche sulle garanzie attese da parte di Washington in merito all'accordo sul nucleare. In merito ai colloqui a Vienna, "una delle questioni chiave è ottenere le garanzie necessarie, soprattutto dalle parti occidentali, sull'adempimento dei loro impegni", ha osservato. "L'Iran sta cercando di ottenere garanzie - ha spiegato -. Stiamo cercando di ottenere garanzie negli ambiti politico, legale ed economico, e questa è la nostra richiesta". Infine, il ministro ha ammesso che "alcuni accordi sono stati raggiunti in alcuni settori e le nostre squadre negoziali stanno lavorando seriamente per ottenere garanzie tangibili, durante i colloqui di Vienna, dalle parti occidentali al fine di adempiere ai loro obblighi". (Res)