Sanità: Simeone (FI), Regione sia in prima linea per chiedere riforma accesso a facolta medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evoluzione pandemica in questi due anni ha messo, con prepotenza, in evidenza l'ennesimo vulnus esistente nel nostro sistema sanitario e formativo. La mancanza di medici, la possibilità di assicurare un ricambio generazionale, soprattutto nella specialità di medicina e chirurgia, sta già oggi rischiando di incrinare ulteriormente la possibilità di offrire ai cittadini un'assistenza capillare, qualificata e di eccellenza. Per rispondere a questa esigenza ho presentato, come Forza Italia, un ordine del giorno, approvato dal consiglio regionale, con cui si impegnano il presidente Zingaretti e la giunta a farsi promotori, nei confronti del Governo, di proposte finalizzate ad una riforma sistemica in grado di garantire un ampliamento del vincolo dei posti a 'numero chiuso' disponibili per gli studenti che intendano frequentare la facoltà di medicina e chirurgia". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. (segue) (Com)