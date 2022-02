Sanità: Simeone (FI), Regione sia in prima linea per chiedere riforma accesso a facolta medicina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La facoltà di Medicina , infatti - spiega - è compresa tra le cosiddette facoltà ad accesso programmato. Il numero programmato a livello nazionale è stato introdotto per la prima volta con legge nel 1999, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che richiedeva la valutazione delle modalità di accesso al mondo universitario. La ratio della legge era quella di limitare i laureati in medicina, per evitare che un numero eccessivo di medici potesse creare un danno ingente, portando ad un considerevole aumento della disoccupazione. Ratio che oggi appare oltremodo anacronistica. La carenza di medici è una problematica che riguarda indistintamente le strutture di tutta Italia, la cui gravità ha iniziato ad acuirsi dal 2019, anno in cui sono usciti dal servizio sanitario nazionale oltre 5.000 medici per pensionamenti. Le associazioni di categoria stimano che tale 'emorragia professionale' non si arginerà almeno fino al 2025, per via delle grandi ondate di pensionamenti dei medici entrati nel settore sanitario pubblico negli anni Ottanta. Il fatto che la Regione non abbia competenze dirette in merito non può essere un alibi per sottrarsi alla responsabilità di agire, presso le sedi competenti, affinché tale problema venga affrontato e risolto nel più breve tempo possibile". (segue) (Com)