Sanità: Simeone (FI), Regione sia in prima linea per chiedere riforma accesso a facolta medicina (3)

- "Sul nostro territorio sono quotidiani i casi di medici che vanno in pensione e che non si riescono a sostituire. Così come nei nostri ospedali è strutturale la carenza di posti in pianta organica e di personale da attivare in caso di sostituzioni, come quelle che si sono rese necessarie negli ultimi mesi anche a causa del divampare di focolai Covid e relative quarantene nelle strutture sanitarie. Certo è che si tratterebbe di un primo passo a cui dovrà seguire una attenta riforma del sistema di accesso alle borse di specializzazione, alla formazione post lauream e all'implementazione dei posti per i tirocini nelle strutture sanitarie al fine di non creare imbuti e dare ai medici del futuro un percorso completo di professionalizzazione. Non deve essere l'emergenza a garantire la sanità pubblica, ma una corretta e giusta pianificazione. Questo è l'unico modo per assicurare ad ogni paziente la miglior cura possibile da parte di personale estremamente qualificato e competente, evitando il burnout da eccessivo carico di lavoro dei medici già in servizio e di affrontare emergenze, analoghe al Covid-19, ricorrendo a misure straordinarie di assunzione che portano a dotarsi di personale sanitario non adeguatamente preparato", conclude Simeone. (Com)