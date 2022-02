Argentina: dopo firma protocolli attesi investimenti cinesi per 23,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina otterrà 23,7 milioni di dollari dalla Cina sotto forma di investimenti per opere e progetti. Questo il risultato, in evidenza sulla stampa argentina, della visita del presidente Alberto Fernandez a Pechino, dove l’altro ieri ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali e oggi ha incontrato l’omologo cinese, Xi Jinping. Il colloquio, nella Grande sala del popolo, è durato 40 minuti ed entrambi gli interlocutori lo hanno definito “cordiale, amichevole e proficua”. L’incontro è culminato con l’adesione dell’Argentina alla Nuova via della seta o Belt and Road Intiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino che coinvolge oltre 140 Paesi nel mondo. (segue) (Abu)