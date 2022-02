Argentina: dopo firma protocolli attesi investimenti cinesi per 23,7 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d’intesa è stato firmato per la parte argentina dal ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, e per la parte cinese dal ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, He Lifeng. All’adesione si aggiungono 13 documenti di cooperazione tra diversi soggetti e su vari ambiti, quali lo sviluppo verde, l’economia digitale, lo spazio, la tecnologia e l’innovazione, l’istruzione e la cooperazione universitaria, l’agricoltura, i media e l’energia nucleare. Alcuni documenti sono stati firmati dai governatori provinciali Arabela Carreras (Rio Negro), Axel Kicillof (Buenos Aires) e Raul Jalil (Catamarca), al seguito di Fernandez. I vari accordi nell’insieme garantiranno i finanziamenti per 23,7 miliardi di dollari. (segue) (Abu)