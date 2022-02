Argentina: dopo firma protocolli attesi investimenti cinesi per 23,7 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previste due tranche: una, già approvata, per 14 miliardi di dollari nell’ambito del meccanismo del Dialogo strategico per la cooperazione e il coordinamento Economico (Decce), che prevede dieci progetti infrastrutturali, e una seconda per circa 9,7 miliardi di dollari, che l'Argentina presenterà in un gruppo di lavoro ad hoc istituito per avviare la cooperazione riguardante l’iniziativa di connettività. L’approfondimento del rapporto bilaterale ha tra gli obiettivi il finanziamento delle opere infrastrutturali; l’aumento della partecipazione dei fornitori argentini ai lavori; l’aumento degli investimenti diretti esteri in settori strategici argentini come l’energia e l’elettromobilità; l’aumento dell’offerta esportabile dell’Argentina verso la Cina e l’Asia al fine di ridurre il deficit commerciale; l’impegno di Pechino a far avanzare i negoziati sulle misure sanitarie e fitosanitarie. (Abu)