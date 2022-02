Roma: alla vista dei militari scappa, arrestato 38enne trovato con 50 grammi di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Monte Porzio Catone hanno arrestato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorrevano una strada secondaria, i militari hanno notato due persone che parlavano tra loro e uno di questi, alla vista dei militari, è scappato a piedi in aperta campagna, lanciando in mezzo alla vegetazione un involucro ricoperto da cellophane. Immediatamente inseguito dai carabinieri, l’uomo è stato raggiunto e bloccato dopo circa 200 metri. Indosso al fermato, un 38enne del posto con precedenti, i carabinieri hanno rinvenuto 2.550 euro suddivisi in banconote di vario taglio e, dopo aver recuperato l’oggetto che aveva gettato per disfarsene, hanno accertato che si trattava di un barattolo con all’interno 13 involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina per un peso complessivo di 50 grammi. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per i successivi adempimenti di legge. (Rer)