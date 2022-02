Grecia: ministro Sviluppo, governo aiuterà cittadini più vulnerabili per aumento inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco sta valutando misure mirate per sostenere i cittadini più vulnerabili nel contesto della crisi dei prezzi dell'energia. Lo ha affermato all'emittente "Skai" il ministro per lo Sviluppo e gli investimenti ellenico, Adonis Georgiadis, aggiungendo che la Grecia è uno degli ultimi Paesi nella classifica dell'inflazione a livello Ue. "Non lasceremo solo nessuno", ha affermato Georgiadis, aggiungendo che ciò che l'esecutivo vuole davvero è mantenere intatto il reddito disponibile dei cittadini. “L'inflazione è un fenomeno globale e, per fortuna, in Grecia l'inflazione è molto più mite che in altri Paesi. In questa crisi globale siamo meno colpiti degli altri, quindi cercheremo di aiutare i più vulnerabili”, ha spiegato il ministro. (Gra)